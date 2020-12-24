«Не надо списывать ошибки на пандемию»: Путин поставил задачи кабмину на будущий год

Президент России Владимир Путин дал оценку работе правительства в условиях пандемии коронавируса. Глава государства заявил, что кабмин проработал «в целом достойно», однако потребовал «действовать максимально собранно и ответственно» и «не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента».

«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности. Никто руки не опустил, это совершенно очевидно», – заявил Путин на сегодняшней встрече с министрами.

Глава государства при этом указал на недостатки, которые были в действиях правительства. «Недостатки были, о них мы говорили не раз. И, уверен, все необходимые выводы уже сделаны. Но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность», – отметил Путин.

Ключевыми задачами правительства на 2021 год президент назвал существенное укрепление первичного звена здравоохранения в условиях пандемии, восстановление экономики в полном объеме и повышение доходов граждан.

«Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей. И как можно быстрее от антикризисных действий и мер надо переходить к стратегической повестке», – сказал глава государства.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря президент РФ на совещании по экономическим вопросам с членами правительства обратил внимание на значительный рост цен на продовольствие. Глава государства подчеркнул, такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится, и призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

Позже правительство было вынуждено договориться с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.12.20

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