Путин на Давосском форуме перечислил главные угрозы человечеству

Президент России Владимир Путин впервые с 2009 года выступил на Международном экономическом форуме в Давосе, который из-за пандемии Covid-19 в этом году проходит в онлайн-режиме. По словам главы российского государства, пандемия обострила накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы, и есть риски дальнейшего нарастания противоречий во всех сферах.

Как заявил Путин, нынешняя ситуация схожа с той, что была в 30-х годах прошлого века. В частности, происходит кризис существующих экономических моделей, наблюдаются социальное расслоение как на глобальном уровне, так и в отдельных странах, резкая поляризация общественных взглядов, рост популизма, правого и левого радикализма, ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах, констатировал он.

«Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности», – отметил президент РФ.

Путин при этом назвал «шагом в правильном направлении» договоренность между РФ и США продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Тем не менее «противоречия закручиваются по спирали», подчеркнул российский президент, напомнив, что «неспособность и неготовность» разрешать подобные проблемы по существу в прошлом веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

Путин в связи этим заявил об опасности возникновения «борьбы всех против всех» из-за нарастания противоречий между странами. «Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, что чревато борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов. С разрушениями не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни», – заявил президент РФ.

Путин выразил мнение, что сейчас такой «глобальный «горячий» конфликт», который означал бы «конец цивилизации», «в принципе невозможен». Однако «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо», если ничего не делать «для того, чтобы это не случилось», предупредил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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