Американцы массово выходят из Республиканской партии после штурма Капитолия

Республиканскую партию за последние недели покинули более 30 тысяч американцев. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на статистику.

О смене партийной принадлежности сообщили лишь несколько американских штатов, среди которых Пенсильвания, Северная Каролина, Колорадо, Мэриленд и Флорида. Не исключено, что тех, кто вышел из Республиканской партии, может быть значительно больше.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли четыре человека, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.01.21

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