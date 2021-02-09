Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Глава правительства России Михаил Мишустин внес изменения в список запрещенных для ввоза в Россию товаров, произведенных на Украине. Соответствующее постановление кабмина от 6 февраля опубликовано во вторник, 9 февраля, на официальном портале правовой информации.

Перечень дополнен железнодорожными колесами с диаметром 710 мм и более, колесными парами, осями в собранном или разобранном виде для таких колес, а также литыми боковыми рамами и надрессорными балками тележек железнодорожных грузовых вагонов.

Напомним, запрет на ввоз некоторых видов украинской продукции был введен в 2018 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в ответ недружественные действия украинской стороны в отношении российских граждан и компаний. В 2019 году Россия дважды обновляла список запрещенных товаров с Украины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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