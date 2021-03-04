Путин произвел ключевое назначение в ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

По словам одного из собеседников издания, указ Путина о назначении был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием главы государства.

Прежний первый замдиректора спецслужбы Сергей Смирнов был уволен Путиным в октябре прошлого года по выслуге лет. Эту должность он занимал с 2003 года. Смирнов координировал в ФСБ работу ключевых подразделений – Департамента военной контрразведки, Службы экономической безопасности и Службы по защите конституционного строя.

До нового назначения Королев руководил Службой экономической безопасности. С 2007 по 2011 годы он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, затем получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности ФСБ.

Временно исполняющим обязанности руководителя СЭБ, по сведениям источника, назначен первый замглавы этой службы Сергей Алпатов.

Официально о кадровых назначениях в ФСБ не сообщалось.

Москва, Наталья Петрова

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