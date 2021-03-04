«Есть проблемы»: Путин рассказал, сколько регионов России еще не приступили к вакцинации

Президент России Владимир Путин признал наличие проблем с вакцинацией от коронавируса в стране. По его словам, 9 регионов еще не начали прививочную кампанию. Такое заявление глава государства сделал на встрече с волонтерами акции «Мы вместе». Путин не уточнил причины задержки вакцинации, но отметил, что региональные власти быстро реагируют и «ситуацию поправляют».

«Есть проблемы с логистикой, с распределением [вакцин], с организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах Федерации, по-моему, в девяти субъектах вообще не приступали даже к вакцинации», – заявил Путин, но не раскрыл, какие это регионы.

Президент также сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн россиян получили два компонента вакцины, и примерно «столько же, чуть поменьше», сделали первый укол прививки.

Массовая вакцинация началась в стране 18 января по поручению Путина. Сейчас жителей России прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Также применяется вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.03.21

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