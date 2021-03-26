Молдавия попросила у России «Спутник V», чтобы ускорить вакцинацию

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины «Спутник V», сообщила глава республики в своем телеграм-канале. По словам Санду, речь об этом шла на встрече с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым в четверг, 25 марта, в ходе которой стороны обсудили в том числе эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации – для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», – написала президент Молдавии.

Вакцинация от коронавируса в республики стартовала в начале марта после поступления первых партий вакцины AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии.

Предполагается, что по линии COVAX в Молдавию поступит в качестве помощи 20% необходимого объема доз вакцины, еще 30% республике позволят приобрести через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы власти страны намерены закупать напрямую у производителей.

По оценкам властей, Молдавии потребуется около 5 млн доз, чтобы привить 70% населения.

С начала пандемии в стране зарегистрировано около 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 4,6 тыс. человек, вылечились 193,5 тыс.

Вакцины «Спутник V» была зарегистрирована в Молдавии в конце февраля. В стране также одобрены еще ряд вакцин.

Кишинев, Наталья Петрова

Кишинев. Другие новости 26.03.21

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