Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения омбудсменом

Президент России Владимир внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения пост уполномоченного по правам человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Решение было обнародовано после встречи Москальковой и Путина.

В ходе встречи с президентом омбудсмен сообщила, что за пять лет в аппарат уполномоченного поступило более 205 тысяч обращений

Как отметила Москалькова, «наиболее чувствительные темы оставались прежние». «Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья», – уточнила омбудсмен.

Москалькова обратила внимание на участившиеся в последнее время случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. «И это не только связано с Covid. Я занимаюсь сейчас этой проблемой», – сказала омбудмен.

Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека 22 апреля 2016 года по итогам тайного голосования в Госдуме. Срок ее полномочий истекает в апреле 2021 года. На должность омбудсмена Москалькову выдвинула фракция «Справедливая Россия». Она сменила на посту уполномоченного по правам человека Эллу Памфилову, которая перешла на работу в Центризбирком.

Москва, Наталья Петрова

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