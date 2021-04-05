Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 22 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Место мы огласим, не будем забегать вперед. В ближайшее время объявим аккредитацию и одновременно сообщим о месте проведения», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отказался назвать называть возможные темы послания. «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы, которые будут затронуты в послании, не будем делать этого сейчас», – отметил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники во властных структурах сообщили, что Путин может огласить послание парламенту 22 апреля, однако в Кремле не подтвердили эту информацию, пообещав назвать дату послания «уже скоро».

Москва, Наталья Петрова

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