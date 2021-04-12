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Понедельник, 12 апреля 2021, 11:04 мск

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Кабмин России по-новому оценит эффективность глав регионов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленную методику для оценки работы губернаторов. Теперь эффективность глав регионов будут рассчитывать по новым критериям.

Ранее эффективность работы губернаторов оценивали по методикам, утвержденным в 2019 году. С учетом новых параметров в документ вошли 38 методик. 19 из них помогают рассчитать показатели за предыдущий год, а вторая половина нацелена на прогноз будущей эффективности. Индикаторы охватывают важнейшие вопросы социально-экономического развития: ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

«Методику дополнили критериями вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамики посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов», – сообщили в пресс-службе правительства России.

По получившимся цифрам в правительстве будут судить о том, насколько региональные власти продвинулись в достижении национальных целей развития, которые поставил президент России. От этих же показателей будут зависеть и дополнительные дотации региону от федерального центра.

Москва, Наталья Рязанова

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