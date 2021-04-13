Посольство России обвинило американский Госдеп в искажении памяти о Гагарине

Российское посольство в США упрекнуло американский госдепартамент в искажении памяти о первом космонавте планеты. Дипломаты возмутились, что американские коллеги не упомянули имя Юрия Гагарина в сообщениях, приуроченных к Международному дню полета человека в космос.

«Уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине», – напомнило российское посольство в сообщении на своей странице в Facebook.

В дипмиссии России удивились подобной забывчивости, ведь бюсты и скульптуры Юрия Гагарина установлены в разных частях Штатов. Например, в вашингтонском Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики, в Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне, Кливленде, Колорадо-Спрингс.

В день успешного приземления первого космонавта Земли президент США Джон Кеннеди отправил поздравление советскому лидеру Никите Хрущеву. А недавно, 9 апреля, российский космический корабль имени Юрия Гагарина доставил астронавта НАСА Марка Ванде Хай на Международную космическую станцию.

«Надеемся, изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – подвели итог российские дипломаты.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался отвечать на поздравления от госдепартамента США в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос. Рогозин возмутился, что в сообщении нет имени Юрия Гагарина, и заявил, что сверхдержавы так себя не ведут.

Москва, Наталья Рязанова

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