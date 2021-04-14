Путин уволил замглавы Росгвардии и еще четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей пять генералов Росгвардии. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Он показал указ главы государства, согласно которому, в отставку отправлены главнокомандующий войсками нацгвардии Юрий Бабкин, генерал-лейтенант Алексей Беляков, ранее возглавлявший главное управление связи Росгвардии. Уволены с военной службы экс-руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-глава финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин.

Со своих должностей также сняты начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

По данным «Коммерсанта», все генералы оставили службу по собственному желанию, но их имена упоминались во время организованных руководством проверок.

Уволен со службы и бывший руководитель Пермского военного института войск нацгвардии генерал-майор Владимир Купавский. Осенью 2020 года он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.04.21

«Продолжим давить!»: США не изменят политику в отношении России после звонка Байдена Путину. / Повысит скорость раскрываемости: Госдума разрешила Минюсту создать банк экстремистских материалов. / Самые крутые слухи недели: белой акации букетик миграции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»