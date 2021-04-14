Путин получил второй укол вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил вторую прививку от коронавируса. Он сообщил об этом на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Применяемые в России вакцины являются двухфазной, то есть для полного эффекта нужны два укола. Первый Владимир Путин получил 23 марта, а через три недели настала очередь второй дозы вакцины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что после первой прививки у президента не было побочных явлений, и он не отклонился от своего рабочего графика.

Какой именно из трех российских вакцин привился глава государства, не раскрывается.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.04.21

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