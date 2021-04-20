В МИД РФ напомнили о пользе российского туризма на фоне призыва закрыть ЕС для России

Замглавы российского МИД Александр Грушко посоветовал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу посоветоваться с бывшими коллегами. Дипломат уверен, что власти Турции и Греции не будут рады инициативе Ильвеса закрыть для россиян въезд в Евросоюз.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», – заявил Грушко в беседе с РИА «Новости».

Ранее бывший президент Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и назвал угрозой безопасности Европы. Он предложил запретить россиянам посещать территорию ЕС, кроме экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами.

Отношения между Россией и США и ее союзниками обострились на фоне нестабильной ситуации в Донбассе. ЕС поддержал Украину, заявившую об агрессивных намерениях России, Москва отрицала подготовку к военным действиям.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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