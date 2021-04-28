Глава ЕАО негативно отнесся к предложению Хуснуллина по объединению с Хабаровским краем

Только жители Еврейской автономной области будут принимать решение об объединении с соседним регионом. Так губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн ответил на предложение сделать область и Хабаровский край единым регионом.

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они», – цитирует губернатора ЕАО его пресс-служба. Он добавил, что подобные решения не зависят от мнения федеральных чиновников, даже вице-премьера.

Гольдштейн признал, что у него в подчинении находится сложный регион. «Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО – сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», – сказал он.

Глава ЕАО поставил в пример полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который «с особым отношением и повышенным вниманием» относится к проблемам региона.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в стране слишком много регионов. Он предложил сократить их число, например, объединив ЕАО и соседний с нею Хабаровский край.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – цитирует вице-премьера РБК. По его мнению, в стране есть «ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять». «Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», – сказал чиновник. Хуснуллин добавил, что это его личные соображения, и вопросы объединения регионов правительством не прорабатываются.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 27.04.21

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