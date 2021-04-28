«Заискивать не будем»: Лавров назвал условие восстановления отношений с Чехией

Россия никогда не желала строить козни Чехии и готова наладить все более шаткие дипломатические отношения. Но только если в действиях Праги возобладает разум, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, поступки властей Чехии утратили здравый смысл. Семь лет неопровержимой была версия халатного поведения владельцев склада в Врбетице. А теперь во взрывах якобы нашли иностранный след и на этом фоне под предлогом связей с разведкой Прага выслала 18 российских дипломатов. Но иностранные власти так и не предоставили доказательства незаконной деятельности ни одного дипломата из России.

«Можно смотреть за этим, как за не очень изящным сериалом. В этой истории полно «шизофренических» компонентов… Сказали, что взрывы организовали Петров и Боширов – вездесущие люди. Уже и Титаник пытаются на них списать», – цитирует министра пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

Лавров заявил, что у Москвы никогда не было желания вредить Праге. И власти готовы снова работать над двусторонними отношениями, если Чехия вернется к здравомыслию.

«У нас никогда не было желания строить козни чешским коллегам. Зачем взрывать эти склады? Надеюсь, наши чешские коллеги все-таки придут в себя. Если разум возобладает, готовы восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий. Заискивать ни перед кем не будем», – предупредил Лавров.

По его словам, Россия «перебьется» и без доверительных отношений с Чехией, если страна-партнер продолжит прежний курс. И МИД РФ уже пришел к «пониманию», как дальше работать с чешскими властями.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. В Праге пожаловались, что работа посольства в Москве практически парализована.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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