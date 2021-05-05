Нетаньяху не удалось собрать новую правительственную коалицию

В минувшую полночь истекло время, которое отводилось действующему израильскому премьеру для формирования новой правительственной коалиции.

Но у Биньямина Нетаньяху это не получилось, о чем он известил президента еврейского государства Реувена Ривлина, а также вернул ему мандат, который тот дал лидеру партии «Ликуд» для создания кабинета министров, сообщает «Евроньюс».

Внеочередные выборы прошли 23 марта, Кнессет предыдущего созыва распустили, поскольку в декабре истек уже и другой срок – утверждения госбюджета.

Сегодня, 5 мая, Ривлин должен, как того требует закон, начать консультации с представленными в однопалатном парламенте партиями, как заявили в секретариате Ривлина, «по поводу продолжения процесса формирования правительства».

По результатам двух предыдущих выборов, состоявшихся соответствегнно в марте 2020-го и в сентябре 2019-го года законодателям не не удалось создать альянс, который бы обладал более половиной мандатов из 120-местного кнессета.

Если и на этот раз у депутатов не получится создать коалицию, то Израиль ждут новые внеочередные выборы.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 05.05.21

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