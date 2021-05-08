Премьер-министр Чехии призвал все страны ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Чехии призвал все страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату и таким образом поддержать после инцидента во Врбетице. Об этом Андрей Бабиш заявил на саммите ЕС в Порту.

«Мы всегда должны это воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», – цитирует чешского премьера РИА «Новости».

Широкая дискуссия об отношениях с Россией планируется на следующем саммите Евросовета в конце мая, и Бабиш надеется, что к этому времени страны ЕС продемонстрируют Чехии свою поддержку.

Напомним, в середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году (тогда погибли два человека). Москва назвала эти претензии возмутительными и голословными обвинениями. Однако Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

О поддержке Чехии заявили Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария и Румыния – они объявили о высылке россиян. К аналогичным действиям призвал другие страны и Европарламент.

В МИД России назвали высылку дипломатов неадекватным инструментарием и заявили, что «грязные политические игры разрушают ткань международных отношений».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.05.21

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