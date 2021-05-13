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Четверг, 13 мая 2021, 14:26 мск

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Байден заявил, что его покойный сын должен был стать президентом США

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден считает, что главой государства должен был стать его умерший сын Джозеф Робинетт Бо Байден. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист спросил президента, что, по его мнению, ему сказал бы его покойный сын, видя отца на посту главы государства.

«Он бы сказал: «Отец, посмотри на меня, помни, будь тем, кто ты есть», – сказал Джо Байден. – Вы всегда застаете меня врасплох про Бо. Храни его Господь. Он должен был сидеть в этом кресле».

Старший сын Байдена Бо занимал пост генерального прокурор штата Делавер. Он скончался от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. В тот момент его отец являлся вице-президентом США. Потеряв сына, Байден отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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