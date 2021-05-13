Байден заявил, что его покойный сын должен был стать президентом США

Президент США Джо Байден считает, что главой государства должен был стать его умерший сын Джозеф Робинетт Бо Байден. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист спросил президента, что, по его мнению, ему сказал бы его покойный сын, видя отца на посту главы государства.

«Он бы сказал: «Отец, посмотри на меня, помни, будь тем, кто ты есть», – сказал Джо Байден. – Вы всегда застаете меня врасплох про Бо. Храни его Господь. Он должен был сидеть в этом кресле».

Старший сын Байдена Бо занимал пост генерального прокурор штата Делавер. Он скончался от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. В тот момент его отец являлся вице-президентом США. Потеряв сына, Байден отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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