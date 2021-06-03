Япония заявила протест России из-за задержания рыбацкого судна

Правительство Японии подало официальный протест из-за задержания российскими службами японского рыболовецкого судна. Стороны не пришли к соглашению, в чьих водах рыбачили японцы.

Россияне заявили, что японские рыбаки нарушили границу исключительной экономической зоны РФ, но власти Японии настаивают, что те оставались в национальных водах. МИД Японии изучил объяснения рыбаков и решил, что они не выходили за пределы японских вод, сообщает телеканал NHK.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като назвал претензии РФ к рыбакам необоснованными. Он потребовал освободить японцев и судно.

«Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», – сказал генсек правительства Японии на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте кабмина.

Напомним, в конце мая российские пограничники задержали японскую шхуну в Охотском море, в пределах российской экономической зоны. При виде российского судна рыбаки попробовали скрыться, но их догнали. На борту нашли выловленных крабов и промысловое оборудование, всех обвинили в незаконном лове. Шхуна и рыбаки находятся в порту Корсакова на Сахалине. Японская сторона отметила, что рыбаки не жалуются на условия содержания.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 02.06.21

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