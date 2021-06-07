Блинкен не ждет, что Россия сменит курс ради общения с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса. При этом сам дипломат не питает ложных надежд.

«Если она (Россия) изменит курс, мы готовы общаться», – сказал Блинкен в интервью Axios (перевод РИА «Новости»). По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли продемонстрирует желание Москвы делать что-то подобное.

Американский президент должен заявить об «агрессии и атаках», которые якобы имеют место со стороны Москвы в отношении Вашингтона. Блинкен допустил, что после этой встречи появится некая определенность в будущем отношений.

«Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся, – заявил госсекретарь. – Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру – стратегическая стабильность, контроль над вооружениями».

Ранее сам Байден сказал, что хочет стабильных отношений с Россией. Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, уверил американский лидер. При этом он выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.

В свою очередь Путин заявил, что на встрече с Джо Байденом попытается найти пути урегулирования отношений между РФ и США. Речь, по словам российского президента, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Путин подчеркнул, что не ожидает прорывов от этих переговоров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.06.21

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