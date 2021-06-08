Канада назвала необоснованными санкции РФ против ее граждан

Власти Канады считают, что Россия без оснований запретила въезд девяти канадским гражданам на свою территорию. Санкции в свой адрес официальная Оттава считает неприемлемыми.

«Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», – заявили в МИД Канады (цитата по ТАСС).

В министерстве напомнили, что антироссийские санкции введены в связи с лишением свободы оппозиционера Алексея Навального. «Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов», – пояснили в министерстве.

7 июня Россия ответила на канадские санкции от 24 марта и запретила въезд на свою территорию девяти гражданам Канады. Среди них министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, комиссар конной полиции Бренда Лаки и ее заместитель Брайан Бреннан, замминистра национальной обороны Джоди Томас и замначальника штаба нацобороны Майк Руло, глава разведывательного управления ВС Скотт Бишоп и еще трое чиновников.

Напомним, 24 марта Канада внесла в санкционный список девять российских должностных лиц, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова, зам министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Оттава, Наталья Рязанова

Оттава. Другие новости 07.06.21

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