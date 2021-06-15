Украина решила сменить налоговый режим для жителей Крыма

Депутаты Верховной Рады Украины предложили отменить правила свободной экономической зоны в Крыму. До августа жителей полуострова планируют подвести под другие налоговые правила.

С 2014 года в Крыму действуют правила свободной экономической зоны. Жители не платят налоги и пенсионные взносы в казну Украины, а украинские товары ввозятся в Крым без растаможки. В Верховной Раде решили, что такое отношение является признанием отделения Крыма.

«Мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против России, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма», – сказал депутат Ярослав Железняк (цитата по «Обозревателю»).

Депутаты готовят пакет поправок, который отменит режим СЭЗ и распространит на жителей Крыма действие закона о временно оккупированных территориях. Планируется, что законопроект будет принят до августа, когда намечен саммит «Крымской платформы».

Проживающих в Крыму граждан Украины предложено освободить от налогов, а вот предприниматели получат право добровольно платить налоги. Зато бизнес и дальше будет освобожден от проверок контролирующих органов Украины, отметили в Раде.

Напомним, на форму футболистов для Евро-2020 Киев поместил очертания Украины вместе с Крымом. Этот шаг поддержали в МИД США, поскольку Штаты и еще ряд западных стран не признают принадлежность Крыма к российской территории. Полуостров вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором 96,77 % населения Крыма проголосовали за присоединение к РФ.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 15.06.21

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