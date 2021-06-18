Минюст РФ приостановил регистрацию партии ПАРНАС

Минюст России приостановил государственную регистрацию «Партии народной свободы» (ПАРНАС) на три месяца – до 2 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте партии в пятницу, 18 июня. Причиной стали технические недочеты в документации.

«Формальным основанием для приостановления государственной регистрации партии Минюст определил технические аспекты как, например, «выход части показателей за пределы знакомест» в документации партии, представленной в Минюст по итогам мартовского партийного съезда», – говорится в сообщении.

Соответствующее уведомление партия получила 3 июня. При этом, как отметили в ПАРНАС, партия значилась в опубликованном Центризбиркомом РФ в тот же день списке политических партий, составленном на основе данных Минюста, имеющих право участвовать в выборах.

Ранее, в июне лидер партии, бывший глава правительстваМихаил Касьянов сообщил, что партия не будет участвовать в выборах в Госдуму в связи с тем, что внесистемная оппозиция не смогла объединиться в коалицию из-за преследования.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.21

Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней. / «Условия не сложились»: глава МИД Франции оценил перспективы принятия Украины в НАТО. / Собянин анонсировал открытие «бесковидных» кафе и ресторанов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»