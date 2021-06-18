Путин отклонил поправку о наказании за цитирование фейков из СМИ

Президент РФ Владимир Путин отказался подписать закон, ужесточавший ответственность за цитирование недостоверной информации из СМИ. Это третий случай с 2012 года, когда глава государства наложил вето на принятый парламентом закон.

15 июня глава государства отклонил поправку в закон «О СМИ», которая ужесточала ответственность за цитирование недостоверных сообщений. Закон возвращен в Госдуму и передан в профильный комитет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В действующем виде п.6 ст.57 закона освобождает редакцию от последствий, если она дословно процитировала сообщение другого СМИ, оказавшееся фейком. Отклоненная поправка ставила условие, что для снятия ответственности именно главный редактор первоисточника новости «мог быть установлен и привлечен к ответственности».

Закон 19 мая прошел третье чтение в Госдуме, а 2 июня был одобрен Советом Федерации.

Напомним, в 2012 году Путин отказался предоставлять расширенные полномочия центру «Сколково». В 2016-м президентом был отклонен закон о единой системе учета учащихся.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.06.21

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