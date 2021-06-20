Кремль назвал дату прямой линии Путина с россиянами

Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 30 июня, сообщается на сайте Кремля.

Программы выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени на «Первом канале», каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания трансляции прямой линии.

Задать вопрос президенту можно будет через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», через сайты программы moskva-putinu.ru, москва-путину.рф, по телефону 8-800-200-40-40, СМС- и ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Надо отметить, что в прошлом году прямая линия с президентом не проводилась из-за пандемии. Впервые такой формат общения главы государства с гражданами был организован в 2001 году.

Москва, Наталья Петрова

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