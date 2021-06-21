Белый дом не изменит политику санкций после встречи Путина и Байдена

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве не повлияет на санкционную политику США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «закон требует» вводить новые ограничения для России.

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – цитирует Псаки The New York Times.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Американские власти считают, что оппозиционера намеренно отравили. В тот же пакет панируется включить новые ограничения из-за строительства «Северного погтока-2».

Представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит новые санкции без ответа. Дипломат предложила США наказать и самих себя за вмешательство в дела других стран.

«Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее мнению, американские идеологи изобличили сами себя, связав имя Навального и «Северный поток-2». «Вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», – сделала вывод дипломат.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин предупредил, что санкционный режим вокруг России останется навсегда. Он посоветовал привыкнуть к действующим ограничениям со стороны Запада и готовиться к новым.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 21.06.21

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