«Будут всегда»: МИД РФ призвал готовиться к новым санкциям

России нужно привыкнуть к действующим санкциям и готовиться к новым ограничениям со стороны Запада. Подобный режим останется вокруг страны навсегда, предупредил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Власти развернули серьезную подготовку к новым ограничениям со стороны западных стран. Предусмотреть все угрозы экономике не получится, но правительство отрабатывает основные моменты, например, отключение от платежной системы.

«Подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем… Понятно, что мы не можем полностью замкнуться на себе, в нынешнем мире это невозможно», – сказал Панкин (цитата по ТАСС).

Замминистра напомнил, что санкции прописаны в законах нескольких стран и просто «открутить назад» эти меры нельзя. Хотя Россия не признает свою вину в том, за что наложены ограничения, другие страны назвали эти события фактами.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами… Все они нелегитимные, все вводились под очень зыбкими предлогами, без доказательной базы, но обратно не открутить те факты, которые преподносятся как совершенные», – заявил замглавы МИДа на парламентских слушаниях в Госдуме.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что политика Запада в отношении России не изменится в ближайшее время. Но более суровые санкции, чем уже введены против России, будут сравнимы с состоянием войны.

Москва, Наталья Рязанова

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