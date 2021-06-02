Чемезов сравнил ужесточение санкций к России с объявлением войны

Запад настолько усложнил жизнь России, что ужесточение санкций будет сравнимо с войной, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Но Москва должна быть готова и к такому варианту.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции – это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», – сказал Чемезов в интервью РБК.

По мнению политика, сложившаяся ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Влияние США на Европу очень велико, и Вашингтон постарается и дальше держать «в орбите» европейские страны. Хотя у Европы и России тесные экономические связи, и европейцы не готовы к ухудшению отношений.

«К этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь. Из-за санкций они лишаются нашего рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет… Я верю в здравый смысл, который когда-нибудь возобладает», – пояснил Чемезов.

Как сообщал «Новый День», «Ростех» форсирует разработку радиоэлектронной продукции на собственных предприятиях из-за опасений, что иностранные поставщики внезапно откажутся от поставок из-за санкций. Специалисты госкорпорации работают над созданием собственной элементной базы, технологий и продуктов.

Москва, Наталья Рязанова

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