Экс-глава ЦРУ предрек США противостояние с Китаем потруднее холодной войны с СССР

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс считает, что противостояние с Китаем для США будет значительно более трудным, чем холодная война с Советским Союзом. Об этом он сообщил на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана.

По словам Гейтса, соперничество с КНР слишком сложное, чтобы называть ситуацию холодной войной. Во многих отношениях это будет гораздо более трудное соперничество, чем то, которое было с СССР, передает слова экс-директора ЦРУ ТАСС.

Во время холодной войны между США и Советским Союзом было несоответствие в экономическом развитии, что облегчало положение Вашингтона. «Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей», – полагает экс-глава Пентагона.

В частности, у США нет альтернативы китайской программе «Один пояс – один путь». По мнению Гейтса, эта программа «распространит китайское влияние в мире». Кроме того, КНР рвется вперед в сфере науки и технологий и принимает студентов из других стран для обучения.

«Китай бросает вызов нам и другим демократическим странам, пользуясь многими инструментами, которые применяли мы, чтобы бросить вызов Советскому Союзу, – полагает Гейтс. – Мы даже еще не приступили к разработке стратегии того, как вести конкуренцию на всех этих уровнях».

Бывший директор ЦРУ также отметил успешную борьбу Китая с бедностью и мощные темпы развития инфраструктуры. «И китайцы, конечно, не забывают о своих вооруженных силах. У них сейчас крупнейший флот», – отметил он. «Думаю, это гораздо более серьезный вызов, чем тот, который когда-либо представлял для нас Советский Союз», – заключил Гейтс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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