Эстония вышлет из страны российского дипломата

Власти Эстонии объявила о высылке одного из сотрудников российской дипмиссии. Такое решение стало ответом на выдворение из Санкт-Петербурга эстонского консула Марта Лятте, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«В практике международных отношениях принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Мы тоже планируем предпринять такой шаг», – сказала глава кабмина во время пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии.

Кая Каллас назвала действия ФСБ провокационными и заявила, что консул «занимался своей обычной работой». «Мы осуждаем подобные действия», – добавила глава правительства Эстонии.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали консула Марта Лятте в момент получения им материалов закрытого характера от гражданина РФ. МИД РФ объявил эстонского дипломата персоной нон грата и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть территорию России.

Таллин, Наталья Рязанова

Таллин. Другие новости 08.07.21

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