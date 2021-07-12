Власти ЕС отправили помощь на границу Литвы и Белоруссии, чтобы сдержать мигрантов

Европейское пограничное агентство (Frontex) отправило людей и технику на укрепление границы между Литвы. Число незаконных мигрантов с территории Белоруссии выросло в 22 раза всего за год.

Литва отправила официальный запрос 10 июля, но помощь начала поступать уже с 1 июля. Исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери назвал ситуацию «тревожной» и отправил дополнительные силы, чтобы защитить Евросоюз от незаконного проникновения.

«Мы отправим дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для бесед с мигрантами для сбора информации о замешанных преступных группах», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

За первую неделю июля с территории Белоруссии в ЕС проникли более 800 человек, большинство которых являлись жителями Мали, Республики Конго, Гвинеи, Гамбии и Сенегала.

По данным ЕС, поток незаконных мигрантов с территории Белоруссии в июле вырос в 22 раза по сравнению с прошлым годом – до 1 600 человек. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обвинила Минск в том, что он не только не сдерживает миграционный поток в страны ЕС, но и способствует ему, передает ТАСС. Предположительно, мигранты прилетают в Белоруссию из Ирака и Турции и пешком пересекают границу.

Вильнюс, Наталья Рязанова

Вильнюс. Другие новости 12.07.21

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