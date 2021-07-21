Захарова ответила на претензии Польши из-за обломков самолета Качиньского

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными претензии Польши к российской стороне из-за обломков Ту-154. Части самолета экс-президента Польши Леха Качиньского останутся в России до конца следствия.

Захарова напомнила, что Москва действует в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф. Вещественные доказательства останутся в России, пока следователи не примут процессуальное решение.

«Обломки воздушного судна передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются. Попытки польской стороны апеллировать к международному праву абсолютно беспочвенны», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Москва несколько раз сообщала Варшаве, что готова допустить к обломкам польских следователей. А вот польская сторона до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о предоставлении копий записи и стенограммы телефонного разговора Качиньского с братом. Звонок состоялся непосредственно перед авиакатастрофой и может пролить свет на катастрофу.

Накануне замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач обвинил Россию в невыполнении обязанностей, предусмотренных «принципами цивилизованного мира». Так он расценил отказ Москвы передать Варшаве обломки Ту-154.

Напомним, весной 2010 года при заходе на посадку в Смоленской области разбился Ту-154 с польским президентом Лехом Качиньским. Польша обвинила российских диспетчеров, а позже – неизвестных, совершивших теракт. Следственный комитет РФ и Международный авиационный комитет склоняются к версии, что причиной катастрофы стали действия экипажа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.07.21

США попросили Украину не критиковать сделку по «Северному потоку-2». / Россия убедилась в правильности решения о выходе из Договора по открытому небу. / «Мутноватая история»: глава Союза адвокатов России назвал очень запутанным законодательство о вакцинации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»