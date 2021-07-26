Китай обвинил США в изобретении дипломатии принуждения

Американские власти создали дипломатию принуждения, заявил замглавы МИД КНР Се Фэн. Манера США вести дела с другими странами с позиции силы является новой разновидностью притеснения на мировой арене.

Замминистра иностранных дел Китая и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 26 июля провели переговоры в Тяньцзине.

«Именно США являются изобретателем и обладателем прав на дипломатию принуждения. Они широко применяют односторонние санкции, вмешиваются во внутренние дела других стран. Это американская версия «закона джунглей», – сказал Се Фэн (цитата по Global times).

По мнению чиновника, Америка открыто попирает международное право ради получения выгоды и запугивания других стран.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И ответил на заявление Белого дома о том, что Америка будет вести переговоры с Китаем с позиции силы. Дипломат отметил, что мировое сообщество должно помочь США и научить их относиться к другим странам как к равным.

Тяньцзинь, Наталья Рязанова

Тяньцзинь. Другие новости 26.07.21

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