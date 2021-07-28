Байден считает «по-настоящему трудным» положение Путина

Американский лидер Джо Байден заявил, что у его российского коллеги трудное положение, так как экономика РФ опирается лишь на ядерное оружие и нефть. Слова президента США прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу.

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема – у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире – он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», – цитирует Байдена CBS News.

Глава государства считает, что разведка США лучше российской, и это, по его словам, беспокоит Путина.

Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов. Президенты РФ и США договорились о совместной работе двух стран по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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