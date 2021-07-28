В Женеве проходит секретная встреча делегаций США и России

В Женеве стартовали переговоры между США и Россией по стратегической стабильности. Консультации проходят за закрытыми дверями и являются развитием договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Со стороны США в переговорах принимает участие замгоссекретаря Уэнди Шерман. Встреча стартует в 07:30 по Гринвичу и займет большую часть дня. Представителей средств массовой информации в зал к дипломатам не допустили, пишет LeFigaro.

Переговоры посвящены острым вопросам, связанным с контролем над вооружениями. По данным издания, ни Россия, ни США не ждут впечатляющих результатов от этой встречи. «Посредством этого диалога мы стремимся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков», – говорится в заявлении Госдепартамента.

По мнению Сергея Рябкова, речь идет о том, насколько американцы «серьезны в своем стремлении наладить целенаправленный и энергичный диалог о стратегической стабильности». При этом дипломат накануне предупредил: «Я бы не ставил планку ожиданий слишком высоко».

Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов. Президенты РФ и США договорились о совместной работе двух стран по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 28.07.21

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