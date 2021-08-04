Грузинская оппозиционер объяснила обращение к Путину

Грузинская оппозиция готова к диалогу с Россией, подтвердила лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили. Она планирует лично выразить свою позицию российским политикам во время визита в Москву.

«Да, мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. Все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну», – цитирует Инашвили Sputnik Грузия.

Политик планирует приехать в Москву и встретиться с депутатами Госдумы и другими чиновниками, если они пойдут ей навстречу. Инашвили заявила, что эти переговоры нужны для защиты ее страны.

Политолог Олег Матвейчев заявил, что большая часть населения Грузии выступает за дружеские отношения с Россией. Но на действующие власти страны большое влияние оказывает Запад. Эксперт сравнил официальный Тбилиси с питомцем, которого США науськивают на Россию.

«Вашингтон использует Тбилиси в своих геополитических целях. При этом американцы сознательно эту собачонку не кормят, чтобы она была злее и лаяла громче», – сказал он в беседе с ФАН.

Напомним, Ирма Инашвили опубликовала на свой странице в Facebook открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о дружбе и помощи. Послание подписали генералы, депутаты, бывшие чиновники.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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