Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Обращение к российским властям, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в документе, который подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания. Эти страны осудили Россию за «незаконное военное присутствие» и обвинили в желании аннексировать эти территории.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал обращение «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии – «реальностью, которую нельзя игнорировать».

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. Тогда Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. Россия перебросила в зону конфликта своих военных, противостояние длилось пять дней. В результате грузинские силы были вытеснены за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси. Президент Михаил Саакашвили назвал территории самопровозглашенных республик оккупированными Россией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.21

Миллион алых и белых роз: Балканисты прощаются с послом Сербии в Москве. / Россия призовет отказаться от политизации работы ОЗХО. / ОБСЕ отказалась присылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»