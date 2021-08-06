Россиян предупредили об антироссийских протестах в Японии

Японская полиция предупредила российских дипломатов о митингах к 76-й годовщине вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией. Россиян попросили быть осторожными.

«Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа серии антироссийских протестных акций. Просим находящихся в Японии соотечественников проявлять повышенную бдительность и осторожность», – говорится в сообщении российской дипмиссии в соцсети.

По данным местной полиции, протестующие соберутся около зданий российского посольства, торгового представительства, а также в районе генконсульств РФ в Саппоро, Осаке и Ниигате.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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