Бывший депутат Рады предупредил о плане разделить Украину

Другие государства готовят провокации в Киеве, чтобы разделить страну между собой, заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Это главная цель радикальных групп, которые активизировались на Украине.

Мураев спрогнозировал, что эти группы используют для дестабилизации обстановки в стране, которую потом придут «спасать» соседи.

«Думаю, что нас готовят к разделу. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – сказал бывший депутат в эфире телеканала «Наш».

По его словам, радикальные группы получают деньги из международного фонда «Возрождение» и частично от бывшего президента Украины Петра Порошенко. Мураев уверен, что действующая власть просто не понимает, что происходит в стране на самом деле.

Как сообщал «Новый День», Совбез Украины обвинил Германию и Францию в том, что Крым присоединился к РФ. Европейские страны якобы в последний момент сорвали «готовое решение» по членству Киева в НАТО.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 06.08.21

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