В США назвали крах Афганистана тревожным сигналом для Украины и Грузии

Поспешный уход США из Афганистана – это тревожный сигнал для союзников Вашингтона, которые не входят в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель National Interest Николас Гвоздев в своей статье на сайте издания. По его словам, это касается в том числе Украины и Грузии. Журналист подчеркнул, что во внешней политике США есть четкое разграничение между странами, с которыми заключен союз по договору, и всеми остальными государствами.

В 2012 году Афганистан был обозначен как «главный союзник Соединенных Штатов, не являющийся членом НАТО», напомнил он. Предполагалось, что Афганистан станет ключевым государства для усиления влияния Вашингтона в регионе. Теперь же, после краха официально признанного правительства в Кабале и прихода к власти «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение), Афганистан обсуждается без всякого упоминания о его статусе как официально назначенного союзника Соединенных Штатов, указывает обозреватель.

Союзники США, не входящие в НАТО, могут рассматривать судьбу правительства Афганистана как неприятное напоминание о том, что их статус партнеров Соединенных Штатов не так велик, как они могли бы надеяться, пишет Гвоздев.

Украина, как и Грузия, получили неприятное напоминание о том, что независимо от того, сколько членов Конгресса используют термин «союзник» для описания Украины, «на самом деле существует четкая, резкая и яркая разделительная линия во внешней политике США между теми государствами, которые обозначены как союзники, и всеми остальными», рассуждает журналист.

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы», – отмечает он (перевод по «Иносми.ру».). Между тем, по мнению обозревателя, Украина, Грузия и Молдова «по-прежнему будут лоббировать такой статус, как и свое расширенное партнерство с НАТО ради выгод в получении и закупке передового военного оборудования».

Гвоздев также отметил, что у «союзников» Вашингтона от Афганистана до Венгрии сейчас возникла путаница в отношении того, что означает союз и какие шаги готовы предпринять Соединенные Штаты от имени тех, кого они считают союзниками. Эти вопросы требуют разрешения, потому что «США не должны допустить никаких сомнений в том, какие обязательства они готовы выполнять, особенно с учетом того, что конкуренты из числа великих держав более подготовлены к тому, чтобы подвергнуть испытанию любую двусмысленность в позиции США», заключил журналист.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что события в Афганистане показали, что США не будут сражаться с Россией за Украину, если она сама не готова идти на жертвы ради собственной «незалежности». По его словам, это «самый печальный вывод» последних дней для Украины.

Москва, Наталья Петрова

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