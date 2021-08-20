Избирком Коми отклонил 20 кандидатов с судимостями

Избирательная комиссия республики Коми отказала в участии в муниципальных выборах 28 кандидатам. 20 из них пытались скрыть, что ранее были судимы.

На муниципальных выборах зарегистрированы 1956 кандидатов. Но 28 человек не смогли пройти этап регистрации по разным причинам.

«20 кандидатов – сокрытие кандидатом сведений о судимости, трое – недостаточное количество достоверных подписей избирателей», – говорится в сообщении регионального избиркома на официальной странице в соцсети.

Еще четверо вероятных кандидатов предоставили неполный пакет документов.

В республике проходят 165 избирательных кампаний на муниципальном уровне. В том числе жителям предстоит выбрать 1264 депутатов 144 советов поселений в 14 районах. Как и по всей России, в Коми выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

Сыктывкар. Другие новости 20.08.21

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