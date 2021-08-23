Кремль: Россия не будет вмешиваться в афганский конфликт, несмотря на угрозу новой войны

Ситуация в афганской провинции Панджшер, которая объявила о сопротивлении талибам*, чревата новой гражданской войной в Афганистане, однако Москва не собирается вмешиваться в конфликт между «Талибаном»* и мятежниками. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня на внеочередном заседании (ОДКБ) тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами: «Об этом речи нет».

Ранее сообщалось, что боевики взяли в осаду силы сопротивления, находящиеся в Панджшере – единственной провинцией, остающейся неподконтрольной талибам*. Официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил в своем твиттере, что «Талибан»* «стремится к мирному урегулированию ситуации в Панджшере путем переговоров».

Накануне боевики дали четыре часа на капитуляцию лидеру сопротивления Ахмаду Масуду, сыну убитого 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда. Однако противники талибов в Панджшерском ущелье отказались сдаться и через соцсети заявили о готовности бороться с исламистами. У сил сопротивления есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе не сложившие оружие подразделения правительственных войск, и тяжелое вооружение.

По некоторым данным, противники «Талибана»* получают помощь из Таджикистана. Вертолеты сил сопротивления доставили из Таджикистана в Панджшер оружие и боеприпасы, сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на Herat Times.

Тем временем, талибы* обозначили 31 августа последним сроком для вывода из Афганистана сил США и Британии. В противном случае они пригрозили применить силу.

* движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России

Москва, Наталья Петрова

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