Лавров обвинил Украину в кознях против думских выборов в России

Власти Украины призвали другие государства не отправлять в Россию наблюдателей на выборы в Госдуму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что через Киев осуществляются «многие провокации».

«Они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. В Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся. При чем здесь выборы российские и Украина?», – цитирует главу МИДа ТАСС.

По мнению Лаврова, Запад ищет новые поводы усилить давление на Россию. И киевские власти пользуются ситуацией, поэтому лучше быть готовыми к новым попыткам «раздражать и выводить Москву из равновесия».

Россия пригласила на выборы в Госдуму наблюдателей из 54 стран: представителей в международных организациях, членов национальных избиркомов, парламентариев. Выборы в нижнюю палату российского парламента как и региональные и муниципальные органы власти состоятся в единый день голосования – 19 сентября. По решению ЦИК РФ, голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

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