Глава ЦИК РФ приветствует решение ПАСЕ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала решение ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму. Она заявила, что Москва приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) участвовать в наблюдении за выборами в Государственную Думу.

«ЦИК приветствует решение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами. Мы со своей стороны будем максимально открыты», – заявила Элла Памфилова.

Памфилова заверила, что наблюдателям обеспечат все необходимые условия для «полноценного наблюдения», так как российская система прозрачна.

«У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили на выборы», – приводят слова Эллы Памфиловой РИА Новости.

Также глава ЦИК отметила, что миссия ПАСЕ имеет достаточную квалификацию «для того, чтобы дать объективную оценку того, как будет проходить голосование».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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