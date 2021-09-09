Роскомнадзор пригрозил Apple и Google

Прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование» потребовал Роскомнадзор от Apple и Google, а также от ряда других иностранных компаний. В противном случае их действия будут считаться вмешательством в выборы, – сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор сообщил, что установлено – средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Также ведомство отмечает, что их требования игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.

В понедельник, 6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией»*.

В пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что «Восьмого сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) ...направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории Российской Федерации».

В письмах говорилось о недопущении оказания услуг, нарушающих законодательство РФ о выборах в период предвыборной компании, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете.

В Роскомнадзоре отметили, что в случае неисполнения требований противоправные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию.

Ведомство напоминает, что оказание содействия деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, влечет за собой уголовную ответственность.

* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.09.21

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