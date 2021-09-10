Евросоюз снова продлил антироссийские санкции

Евросовет вновь принял решение продлить санкции против граждан и юридических лиц из России за угрозу суверенитету Украины. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

Продлены санкции против 177 россиян и 48 юрлиц, пишут «Известия». Они до окончания срока не смогут совершать поездки, получать инвестиции или другие экономические ресурсы от европейских партнеров.

Впервые антироссийские ограничения введены в 2014 году со стороны Евросоюза и США. Поводом стало присоединение Крыма к территории РФ по результатам референдума.

Большинство западных стран отказываются признавать Крым частью России. Эксперты оценили санкции против РФ как «вечные», поскольку Москва отказывается обсуждать изменения статуса Крыма.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 10.09.21

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