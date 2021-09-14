Политологи о внезапном уходе Путина на самоизоляцию: «Президент стал обычным человеком»

Президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов депутатов Госдумы ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев коронавируса в своем окружении. При этом пресс-служба Кремля заявила, что глава государства сдал отрицательный тест на Covid-19 и абсолютно здоров. «Новый День» спросил у политологов, что означает внезапный карантин президента.

Политтехнолог Андрей Перла считает, что самоизоляция Путина – это плохая реклама для вакцинации от коронавируса. «На сегодняшний день в России привито около 30% граждан, в том числе и президент. Об этом он сам говорил публично. В информационном пространстве было распространено убеждение, что прививка спасает от заражения. Но если вакцинированный человек, настолько известный и публичный, уходит на самоизоляцию, потому что опасается заболеть, и об этом сообщается официально, это ведь означает, что вакцина не спасает от заражения. Конечно, в последнее время много говорилось, что вакцина спасает не от заражения, но от тяжелого течения болезни. И конечно, люди старше 60 лет, даже великие, по возрасту входят в группу риска. Но все равно, если даже вакцинированный человек в определенных обстоятельствах считает для себя правильным уйти на самоизоляцию – это плохая реклама для вакцины, причем для любой вакцины. Вот что важно. Ведь сама идея массовой вакцинации от коронавируса заключалась в том, что она способна вернуть нас в нормальную жизнь, без коронавирусных ограничений», – считает собеседник агентства. Он подчеркнул, что самоизоляция Путина никак не скажется на ход выборов в Госдуму, и искать какой-то взаимосвязи между этими событиями не стоит.

Политолог Сергей Мошкин, напротив, уверен, что самоизоляция Путина сыграет положительную роль. Президент, которого подавляющее большинство россиян видели только на экранах, подвержен тем же опасностям, что и другие люди. То есть, выглядит обычным человеком в этом плане.

«Я не думаю, что самоизоляция Путина как-то подорвет доверие к вакцинам. На самом деле, тут может быть другая логика. Ведь когда Россия первой объявила о создании вакцины от коронавируса, многие ждали, что Путин публично поставит прививку. Потому что именно такие вещи вызывают уважение. Но время шло, ничего подобного не происходило. А потом просто объявили, что президент привился, даже не указав, какой вакциной. Как раз такие вещи, некое сокрытие информации, порождают недоверие людей. Но в данном случае, мне кажется, самоизоляция Путина может сыграть в плюс. Это такое очеловечивание президента. Он тоже может заболеть, и ему тоже необходимо беречь здоровье. Не думаю, что в этом событии есть какой-то тайный смысл всвязи с выборами. Мы просто не увидим, как президент голосует на участке, хотя эта традиция – публичное голосование руководителей – тянется еще с советских времен», – отмечает эксперт.

Добавим, что выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. О том, сколько времени президент проведет в карантине, не сообщается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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