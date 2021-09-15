Памфилова гарантирует коллегам защиту от провокаторов во время выборов в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, заявила сегодня своим коллегам по поводу провокаций на предстоящих выборах в Госдуму: «Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству», – сообщает Российская газета.

«Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим», – пообещала глава избирательной комиссии и заверила коллег, что «горячая линия» будет специально открыта в целях поддержки членов избиркома.

«Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно исполнять долг», – подчеркнула глава ЦИК.

Председатель ЦИК предупредила, что на этих выборах будет много провокаций, на что, по ее словам, выделены большие средства. При этом Памфилова заявила, что в случае необходимости членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку.

«Не поддавайтесь ни на какие провокации. На давление со стороны тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки», – призвала коллег председатель ЦИК РФ.

Предстоящие выборы должны пройти так, чтобы «каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать», – заявила Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва и другие кампании пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.09.21

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