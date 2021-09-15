Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек

Указ о помиловании 13 человек подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, – сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации главы государства Ольгу Чуприс.

«Речь идет об осужденных гражданах, в том числе за активное участие в массовых беспорядках», – пояснила Чуприс в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам зам.главы администрации президента Белоруссии, руководитель учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский передал Лукашенко список из 100 человек, которых предложил помиловать.

Ольга Чуприс отметила, что большинство из помилованных совершили «преступления посредством интернета», что позже они «искренне раскаивались в содеянном, говорили о том, что слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений».

При этом, в списке помилованных, по словам представителя администрации белорусского президента, есть несколько человек, «кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках», – пишет Лента.ру.

В Белоруссии прошли массовые беспорядки после президентских выборов 9 августа 2020-го. Позже генеральная прокуратура республики сообщила, что за экстремизм и терроризм было заведено более 4,2 тысяч уголовных дел.

Минск, Иван Бабурин

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